В Приморье суд арестовал косаток и белух по делу о незаконном вывозе млекопитающих за границу

Ленинский районный суд Владивостока вынес четыре постановления о наложении ареста на 90 белух и 11 косаток в рамках дела о незаконном вылове биологических ресурсов организованной группой (часть 3 статьи 256 УК). Об этом в фейсбуке сообщает общественная организация «Совет по морским млекопитающим».

Как уточняет местное издание VL.ru, всего выловили 12 косаток, но в вольерах их осталось 11, так как одну из них выпустили в естественную среду. 11 косаток оказались детенышами, подвид которых занесен в Красную книгу, а все 90 белух не достигли возраста половой зрелости.

Управление Следственного комитета по Приморскому краю возбудило уголовное дело по факту незаконного вылова косаток и белух (часть 3 статьи 256 УК РФ) после информации о том, что в бухте «Средняя» под Находкой в плохих условиях содержатся 11 косаток и 90 белух.

Ведомство отмечает, что несмотря на запрет отлавливать группы китообразных, в которых есть детеныши и беременные самки, компании «Афалина», «Белый кит», «Океонариум ДВ» и «Сочинский дельфинарий» собирались продать морских млекопитающих за границу.

О том, что косаток и белух планируют продать Китаю, а примерная сумма сделки составляет около 19 млн долларов, сообщала «Новая газета».