Фигурантов дела о подготовке теракта на Кубке Конфедераций приговорили к тюремным срокам

Московский окружной военный суд огласил приговор Адаму и Ибрагиму Гакаевым, а также Фокшану Голубу за попытку совершить теракт в 2017 году во время Кубка конфедераций по футболу. Об этом сообщает Интерфакс.

«Признать подсудимых виновными, назначить Гакаевым наказание в виде семи лет, Голубу в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», – говорится в оглашенном приговоре.

Помимо этого Голубу назначили штраф в размере 40 тысяч рублей.

Братья Гакаевы, уроженцы Дагестана 2000 года рождения, были задержаны 16 июня 2017 года по обвинению в приготовлении к теракту. Их сообщник, уроженец Молдавии Фокшана Голуб, – в приготовлении к теракту и изготовлении оружия. Голуб признал вину только в изготовлении и хранении оружия. Гакаевы свою вину отрицают.

По словам адвоката Голуба, Гакаевы учились в одном колледже с ее подзащитным, но лично они почти не были знакомы. Они узнали, что Голуб занимается переделкой оружия из травматического в боевое, и написали ему в Telegram, назначив встречу для покупки пистолетов.

Молодых людей арестовали под Калугой, когда они ехали в автобусе из Чечни в Москву.

Голуб был задержан на квартире. По словам адвоката, при обыске его квартире нашли оружие, гранату, балаклаву и пояс, который посчитали поясом смертника. Молодой человек утверждает, что взрывчатое устройство ему подкинули. Балаклава же, по словам адвоката Голуба, нужна была подсудимому, чтобы защищать лицо, когда он рисовал граффити, а пояс ему прописал врач из-за заболевания позвоночника.

Кубок Конфедераций-2017 прошел в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.