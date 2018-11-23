Родственники 55 жертв крушения MH17 над Украиной обратились в ЕСПЧ с иском против России

Родственники 55 жертв крушения самолета рейса MH17 «Малайзийских авиалиний» на Украине подали иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщает Nederlandse Omroep Stichting (NOS).

По словам адвоката Вейры Мева, заявители обвинили российские власти в том, что они нарушили их основные права, сбив Боинг, и препятствовали независимому расследованию.

«По мнению моих клиентов, Россия не передала важную информацию Объединенной следственной группе (JIT). Более того, она предоставила факты, которые затем оказались неправдой», — заявил адвокат.

NOS напоминает, что это не первая жалоба родственников жертв крушения, которая была направлена в ЕСПЧ. В 2016 году в суд подали иск в размере 330 млн долларов от 33 заявителей из Австралии, Новой Зеландии и Малайзии. В 2017 году к иску присоединились еще 238 человек.

Боинг-777, следовавший рейсом MH17 «Малайзийских авиалиний», потерпел крушение 17 июля 2014 года над востоком Украины. На его борту находилось 298 человек, все они погибли. Большинство пассажиров были гражданами Нидерландов.

JIT провела независимое расследование, показавшее, что к крушению самолета мог быть причастен российский зенитно-ракетный комплекс «Бук», доставленный в Донбасс из 53-й зенитной ракетной бригады под Курском. После этого власти Нидерландов и Австралии официально обвинили Россию в катастрофе малайзийского Боинга.

В сентябре Россия представила результаты собственного расследования. По версии Минобороны, ракета, сбившая самолет, была произведена на долгопрудненском предприятии. В 1986 году ее отправили на Украину, и больше на территорию России она не возвращалась, выяснило ведомство. Власти Украины назвали российское расследование «очередным неудачным фейком Кремля».