В Москве по обвинению в получении взяток арестовали экс-начальника ЦСКА

В Москве до 19 января арестовали начальника Главного ​управления по работе с личным составом Министерства обороны России, бывшего главу ЦСКА Михаила Барышева, сообщает Интерфакс.

По данным агентства, его обвинили в получении трех взяток на общую сумму порядка 24 млн рублей (ч. 6 ст. 290 УК).

О задержании Барышева стало известно вечером 22 ноября. По версии следствия, он получил деньги за содействие заключению клубом контрактов на поставку товаров и услуг к Всемирным военным играм в Сочи в 2017 году.

Экс-начальник ЦСКА свою вину не признает. Барышев считает, что «стал жертвой оговора»: «Всем хорошо известно, в том числе департаменту (военной) контрразведки, что я не отношусь к числу лиц, нуждающихся в денежных средствах».

Обвинения в получения взяток также предъявили бывшему замначальнику ЦСКА Андрею Хамазину, экс-главе автомобильной службы клуба Юрию Муханову и руководителю отдела закупок учреждения Олегу Ампилогову.

Михаил Барышев работал в должности начальника ЦСКА с октября 2014 года. В июле 2017 года его назначили на пост главы Управления по работе с личным составом Вооруженных сил России. Накануне источники РБК сообщали, что он «неделю как уволен из Минобороны» из-за подозрений в махинациях в ЦСКА.