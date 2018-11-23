Екатеринбург проиграл Осаке право принять «Экспо-2025»

Во время второго тура голосования японский город Осака обошел Екатеринбург в борьбе за право принять всемирную выставку «Экспо-2025», говорится в твиттере Международного бюро выставок (BIE).

BIE Member States elect Japan as host country of World Expo 2025, with 92 votes, compared to 61 votes for Russia. Congratulations Osaka! #BIE164 pic.twitter.com/v21TmRFqkP — BIE (@bieparis) November 23, 2018

Во втором туре Осака получила 92 голоса, тогда как за Екатеринбург проголосовал только 61 участник. В первом туре также принимал участие Баку, однако он выбыл после первого голосования. «Экспо-2025» пройдет со 2 мая по 2 ноября 2025 года.

Тема российской заявки называлась «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь для будущих поколений». Планировалось, что в случае победы России в Екатеринбурге построят ЭКСПО-парк площадью 555 гектаров, который после завершения выставки будет преобразован в «умный город».

Российская презентация открылась с видеозаписи речи президента Владимира Путина, в ней также говорилось о главных достопримечательностях города, а закончилось все выступлением оперной певицы Аиды Гарифуллиной с песней «Калинка-малинка» .

Всемирная выставка, где страны-участницы показывают свои лучшие достижения в области науки, техники, архитектуры и искусства, проходит с 1851 года. Россия принимала в ней участие с самой первой выставки, однако ни разу не удостоилась права принимать ее.