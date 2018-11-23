В Омске подожгли дверь мэрии. Задержанный объяснил это несогласием с политической системой в стране

В Омске мужчина поджег дверь мэрии, сотрудники администрации города потушили ее, пострадавших нет, сообщает NGS55.ru. Самого мужчину вскоре задержали, поскольку на месте обнаружили паспорт на его имя. В отделении он признал свою вину, пишет «СуперОмск».

Инцидент произошел около 19 часов по местному времени (16:00 мск). После того как юноше не удалось попасть в здание мэрии, он облил дверь растворителем, поджег ее и убежал, обронив свой паспорт.

«СуперОмск» предполагал, что паспорт на имя 26-летнего Семена могли подбросить, однако после его задержания тот признался в поджоге. В отделении свой поступок, по данным издания, он объяснил «несогласием с политической системой в России». Однако все еще неизвестно, в чем состоял его конфликт с администрацией города и почему его не пустили внутрь здания.

В начале августа в Калуге неизвестные взорвали дверь Пенсионного фонда. В результате были повреждены входная дверь и отделка, однако никто не пострадал. Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело, однако отказался раскрывать журналистам статью, сославшись на тайну следствия.