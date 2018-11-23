В Москве задержали участников акции против сноса киноцентра «Соловей»

Обновление 22:20 Всего было задержано 14 человек, пишут «ОВД-Инфо» и телеграм-канал «Бессрочного протеста». Пятерых человек выпустили, несовершеннолетнего (возраст 14 лет) участника схода из отделения забрали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.

В Москве полицейские задержали участников схода против сноса киноцентра «Соловей». Корреспондент «МБХ-Медиа» сообщает о семерых задержанных .«ОВД-Инфо» — о восьми.

Всех задержанных везут в отдел полиции по Пресненскому району. Среди них — участники движения «Ассоциация народного сопротивления», а также авторы YouTube-канала «Другое мнение», отмечает «ОВД-Инфо».

Ранее днем у киноцентра задержали бывшего главу московского «Яблока» Сергея Митрохина, когда тотпроводил общественную инспекцию кинотеатра. Его обвинили в повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

Напомним, о сносе киноцентра «Соловей» в ноябре писала «Новая газета»: предположительно на месте киноцентра «Соловей» может появиться гостиница с культурно-досуговым комплексом высотой в 74,9 метра.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин также говорил, что на месте киноцентра может быть возведен комплекс апартаментов с медицинским центром. По его словам, у застройщика уже есть все необходимые разрешения, и сроки строительства он установит самостоятельно.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отметил, что ранее при прохождении публичных слушаний проект строительства не вызвал сопротивления жителей. Москвичи уже начали сбор подписей под петицией «Не дадим закрыть Киноцентр «Соловей» на Красной Пресне!». Ее уже поддержали более 83 тысяч человек.

Киноцентр «Соловей» был построен в 1989 году на средства Союза кинематографистов СССР по проекту архитектора Владимира Гинзбурга. В нем располагаются 24 зала, он является одним из крупнейших киноцентров в Европе.

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