Музыкальная группа IC3PEAK рассказала об угрозах силовиков сорвать концерт в Казани

Обновление Воронежский клуб, в котором 6 декабря планировался концерт группы, отменил мероприятие из-за проверки МЧС, рассказали «МБХ медиа» музыканты.

В Казани две площадки отказали музыкальной группе IC3PEAK в проведении концерта. Менеджер артистов Олег Митрофанов рассказал «Медиазоне» о давлении со стороны силовиков.

По его словам, когда музыканты проводили проверку звука в Jam bar, пришли полицейские, которые начали угрожать владельцам «вплоть до закрытия».

IC3PEAK оперативно перенесла концерт в лофт «Фабрика Алафузова», однако владельцы площадки также столкнулись с угрозами, пишет издание.

Музыкантам удалось провести мероприятия на третьей площадке — в клубе «Нора». Адвокат правозащитной группы «Агора» Тимур Мифтахутдинов рассказал, что с администрацией заведения общались полицейские и сотрудники МЧС. После этого группа закончила выступление и уехала.

В группе IC3PEAK во «ВКонтакте» сообщается, что аналогичная ситуация с попытками сорвать концерт произошла вчера в Нижнем Новгороде. «Медиазона» пишет, что музыкантам также пришлось сменить три площадки.

IC3PEAK (Айспик) — российская экспериментальная электронная группа из Москвы, образованная в октябре 2013 года.

20 ноября полицейские пытались сорвать концерт рэпера Хаски в Ростове-на-Дону. Во время выступления в зале отключили звук и освещение, музыканту пришлось читать тексты без микрофона и музыки. До этого силовики требовали о организаторов подписать предупреждение «о недопущении осуществления экстремистской деятельности».

21 ноября в Краснодаре концерт Хаски в клубе Bounce отменили под давлением прокуратуры, которая нашла в текстах его песен призывы к суициду, насилию и экстремизму. Хаски решил зачитать рэп на крыше автомобиля, после чего его задержали. Музыканта обвинили в мелком хулиганстве и отказе пройти медосвидетельствование и арестовали на 12 суток.