Свердловские чиновники одобрили вырубку особо ценных лесов ради добычи руды

Инвестиционный совет при губернаторе Свердловской области одобрил присвоение статуса стратегического проекта освоению Собственно-Качканарского месторождения (СКМ), принадлежащего компании Evraz, говорится на сайте правительства.В декабре СКМ может быть официально включено в реестр стратегических проектов региона на 2019 год.

РБК-Екатеринбург уточняет, что на этом основании Минприроды России может разрешить вырубку нескольких гектаров прилежащих лесных участков, переведя их из статуса особо ценного леса в земли промышленного назначения. Evraz планирует начать добывать руду в начале 2021 года, а выйти на проектную мощность — к 2029 году.

Evraz объяснила необходимость разработки месторождения тем, что это повысит годовой уровень добычи руды на Качканарском горно-обогатительном комбинате (КГОК) до 63 миллионов тонн и полностью обеспечит сырьем Нижнетагильский металлургический комбинат («Евраз НТМК») на ближайщие 140 лет (компания оценивает запасы титаномагнетитовых руд в 8,2 миллиардов тонн).

«На чаше весов стабильная работа Качканарского ГОК и Нижнетагильского меткомбината, который зависит от его сырья»,

— рассказал изданию министр промышленности региона Сергей Пересторонин. По его словам, правительство России может изменить статус лесов уже в следующем году.

Сейчас компания не может добывать руду в месторождении, лицензию на которое получила еще в 2007 году. Значительная часть горного отвода находится в орехово-промысловой и орехово-плодородной зонах, которые относятся к «ценным» и «особо защитным» лесам.