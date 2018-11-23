Минюст Украины отменил передачу Почаевской лавры УПЦ МП

Министерство юстиции Украины отменило право Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) на пользование комплексом сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры, говорится на сайте министерства. Соответствующий приказ был подписан 23 ноября.

По словам заместителя главы Минюста Елены Сукмановых, комиссия ведомства по жалобам в сфере государственной регистрации удовлетворила обращение Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника, во владении которого находится лавра.

Как уточняет «Громадское», члены комиссии признали незаконной передачу Успенского и Троицкого соборов, монастырских келий, архиерейского дома, колокольни и надвратного корпуса Почаевской лавры.

Ранее в ноябре нацполиция Тернопольской области начала проверку законности передачи помещений в пользование УПЦ МП. На нарушения обратила внимание прокуратура: в ведомстве утвержали, что госрегистратор незаконно зарегистрировал право на пользование Почаевской лаврой за УПЦ Московского патриархата.

В конце октября Синод УПЦ Киевского патриархата добавил к титулу предстоятеля Киево-Печерскую и Почаевскую лавры. На тот момент обе находились в пользовании УПЦ МП. Нижняя часть Киево-Печерской лавры была передана МП правительством Украины в июле 2013 года. Сама она находится во владении Киево-Печерского историко-культурного заповедника, который, как и Кременецко-Почаевский заповедник, относится к сфере управления Министерства культуры.