В Москве арестовали разработчика приложения для обхода блокировки «ВКонтакте» на Украине

В Москве арестовали разработчика приложения Kate Mobile, в котором есть функция обхода блокировки «ВКонтакте» для украинских пользователей. Об этом сообщается в группе сервиса.

«Федора обвинили в незаконных действиях, которые сделали посторонние личности через прокси-сервера», – уточнили в группе.

В сообществе добавили, что Власова взяли под стражу еще 1 ноября, сейчас он находится в СИЗО №5. В картотеке Мосгорсуда упоминается прошедшее 3 ноября заседание об избрании меры пресечения тезке мужчины. В карточке отмечается, что его обвиняют в изнасиловании лица, не достигшего 14-летнего возраста (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК).

В связи с расследованием возможности пользоваться прокси-сервером временно не будет: Kate Mobile временно отключил функцию обхода блокировки.

Напомним, в мае прошлого года президент Украины Петр Порошенко принял указ о введении экономических санкций против ряда российских физических и юридических лиц. Под ограничения попали «Яндекс», Mail.ru, «ВКонтакте»,«Одноклассники» и другие ресурсы.Одной из целей санкций было ограничить распространение российской пропаганды.