Руководящих сотрудников Россотрудничества заподозрили в мошенничестве

Два руководящих сотрудника Россотрудничества и Московского государственного технического университета гражданской авиации (МГТУГА), а также трое бизнесменов подозреваются в мошенничестве. Об этом сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

По данным прокуратуры, подозреваемые похитили более 100 миллионов рублей выделенных на продвижение за рубежом российской хореографии и на закупку техники для вуза.

«По версии следствия, с 2015 года по 2016 год злоумышленники, занимая руководящие должности МГТУ ГА и Россотрудничества, заключили с коммерческими организациями государственные контракты о проведении комплекса международных образовательных мероприятий, направленных на продвижение за рубежом российских достижений в области хореографии, а также на поставку в университет оборудования и техники. После чего, совместно с руководителями коммерческих структур похитили бюджетные денежные средства», – говорится в сообщении прокуратуры.

Дело о мошенничестве направлено в Симоновский районный суд Москвы.