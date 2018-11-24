Два вице-губернатора Приморья покинули свои должности

Вице-губернатор Приморья Алексей Немков, курирующего вопросы градостроительства, и вице-губернатор Павел Серебряков, отвечающий за здравоохранение и спорт, ушли в отставку. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

«Вице-губернатор Павел Серебряков освобожден от занимаемой должности по собственному желанию с 24 ноября, вице-губернатор Алексей Немков — с 23 ноября», — уточнили пресс-службе.

Собеседник агентства не назвал причины отставок и не сообщил, кто займет места вице-губернаторов, покинувших должности.

Ранее в отставку отправили трех вице-губернаторов Приморья. Это произошло после того, как исполняющим обязанности губернатора Приморского края стал Олег Кожемяко вместо врио губернатора Андрея Тарасенко.

Напомним, по результатам голосования 16 сентября в Приморском крае во втором туре губернаторских выборов в Приморских крае кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко опередил Андрея Ищенко (КПРФ). Результаты голосования опубликованы на сайте ЦИК. За Тарасенко проголосовали 49,55% избирателей (253 200 голосов). Ищенко набрал 48,06% (245 500 голосов).

Последний долгое время сохранял лидерство в ходе подсчета голосов. По итогам обработки 95% бюллетеней он набрал 51,24% голосов, а Тарасенко — 46,16%. Однако единоросс вышел вперед после обработки 99% протоколов (он набрал 49,02%, а Ищенко — 48,56%). Оба кандидата, и Тарасенко, и Ищенко, обвинили друг друга в подтасовках и фальсификациях.

Повторные выборы главы Приморского края пройдут 16 декабря. Ищенко не прошел муниципальный фильтр для участия в выборах.