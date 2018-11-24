Во Франции задержали выступающего против подорожания бензина мужчину, вооруженного гранатой

На западе Франции в городе Анже задержали человека, вооруженного гранатой. Он требовал встречи выступающих против подорожания бензина с президентом Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщает BBC News.

Мужчина, одетый как протестующие в желтую светоотражающую одежду, был задержан накануне вечером после нескольких часов переговоров. Он держал в руках гранату и требовал, чтобы демонстрантов доставили в резиденцию президента.

Во Франции с середины ноября продолжаются многотысячные акции против повышения цен на топливо и бензин. Всего в акции протеста приняли участие около 300 тысяч человек. В результате протестов пострадали более 400 человек, два человека погибли.