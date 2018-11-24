Избирком Приморья зарегистрировал пять кандидатов в губернаторы

Избирательная комиссия Приморского края зарегистрировала пять кандидатов в губернаторы региона из 11 претендентов, подавших документы для регистрации. Об этом сообщает Интерфакс.

«Комиссия пришла к выводу, что зарегистрированы могут быть кандидаты Андрейченко, Кожемяко, Тимченко, Степаненко, Чемерис. В отношении всех других кандидатов комиссия констатировала, что либо подписи депутатов или глав муниципалитетов, либо подписей избирателей недостаточно для регистрации»,— рассказала глава крайизбиркома Татьяна Гладких.

Таким образом, в выборах главы региона будут участвовать врио главы края Олег Кожемяко, который идет на выборы самовыдвиженцем, депутат Думы Владивостока Роза Чемерис, которую поддержала партия «За женщин России», Игорь Степаненко от партии «Патриоты России», а также глава краевого отделения «Деловой России» Алексей Тимченко от «Партии Роста» и депутат Госдумы Андрей Андрейченко, выдвинутый ЛДПР.

Ранее в избиркоме Приморского края сообщили, что Андрей Ищенко и Олег Митволь не сумели преодолеть муниципальный фильтр

По словам секретаря избиркома, Ищенко предоставил 147 подписей, при этом две из них поставлены людьми, которые уже не являются депутатами, а еще 11 человек «проставили за кого-то ранее свои подписи».

Напомним, выборы главы Приморья, которые проходили в два тура 9 и 16 сентября, были отменены из-за нарушения избирательного процесса. По результатам голосования во втором туре, кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко опередил Андрея Ищенко (КПРФ), набрав 49,55% избирателей (253 200 голосов). Ищенко набрал 48,06% (245 500 голосов).

Последний долгое время сохранял лидерство в ходе подсчета голосов. По итогам обработки 95% бюллетеней он набрал 51,24% голосов, а Тарасенко — 46,16%. Однако единоросс вышел вперед после обработки 99% протоколов (он набрал 49,02%, а Ищенко — 48,56%). Оба кандидата, и Тарасенко, и Ищенко, обвинили друг друга в подтасовках и фальсификациях, после чего результаты выборов были аннулированы.

Повторные выборы главы Приморского края пройдут 16 декабря.