В Омске против мужчины, подозреваемого в поджоге двери мэрии, завели три уголовных дела

В отношении 26-летнего жителя Омска, подозреваемого в поджоге двери мэрии города, завели три уголовных дела. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

Дела завели по ч. 1 ст. 213 УК «Хулиганство», ч. 1 ст. 214 «Вандализм» и ч. 2 ст. 167 «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Максимальное наказание по статьям о хулиганстве и повреждении имущества — пять лет лишения свободы.

Инцидент произошел вечером 23 ноября. По данным местного портала «СуперОмск», мужчину не пустили в здание мэрии, после чего он облил входную дверь горючей жидкостью и поджег. Пламя быстро потушили. При поджоге никто не пострадал.

Как сообщает «СуперОмск», во время побега поджигатель потерял свой паспорт. Благодаря этому его удалось быстро найти.

По данным издания, мужчина признал вину и объяснил свои действия несогласием с политической системой России.