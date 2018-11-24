В Свердловской области школьник убил своего друга из ружья

В поселке Верхняя Синячиха Свердловской области вечером 23 ноября учащийся 7 класса убил своего друга, ученика 5 класса, из охотничьего ружья. Информацию об инциденте «Новой газете» подтвердили участники общественного движения «Гражданский патруль — Алапаевск» и двое жителей Верхней Синячихи.

По данным портала E1, причиной конфликта стал троллинг со стороны погибшего.

«Один стал шутить над другим. Тот обиделся и стал его выгонять. А когда это не получилось — взял двустволку и выстрелил. И сразу насмерть, потому что оказалась прострелена шея», – рассказала изданию местная жительница.

В Следственном комитете отмечают, что устанавливают обстоятельства произошедшего.

Проблема подросткового насилия особо остро встала в российской информационной повестке после трагедии в Керченском политехническом колледже, где студент 4 курса устроил стрельбу, убив 21 человека.

Случаи подросткового насилия в России фиксируются регулярно. Так 15 ноября в Санкт-Петербурге школьник поджег свою одноклассницу. Уточняется, что девушка была госпитализирована в больницу с ожогами тела 30%. Суд арестовал подростка на два месяца за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч.1 ст. 111 УК).

В сентябре в Свердловской области двое подростков избили инвалида 23-летнего Сергея Зубова. Это произошло на следующий день после того, как Зубов заметил, что подростки пытаются украсть алкоголь в магазине. Юноша пошел к работникам магазина и рассказал им об этом.

Избиение на берегу местного водохранилища подростки снимали на видео. В полиции началась проверка по факту избиения.