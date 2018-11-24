Путин предложил расширить перечень уголовных дел, которые могут быть прекращены после компенсации ущерба

Президент России Владимир Путин предложил закрывать мелкие уголовные дела после того, как потерпевшему возместили ущерб. Соответствующий законопроект опубликован на сайте Госдумы.

Документом предлагается внести в Уголовный кодекс России «изменения, предусматривающие расширение перечня преступлений, уголовные дела по которым подлежат прекращению при условии возмещения ущерба, причиненного гражданину, организации или государству в результате совершения преступления».

В законопроекте говорится, в частности, об изменении статьи 76 УК (освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим) и включить в нее «преступления небольшой̆ тяжести, сопряженные с мошенническими действиями (в сфере кредитования, при получении выплат, с использованием электронных средств платежа, в сфере страхования, в сфере компьютерной информации)».

Путин также предложил освобождать от уголовной ответственности из-за примирения с потерпевшим совершивших преступления, предусмотренные рядом других статей УК, связанных, например, с присвоением авторских прав, причинением имущественного ущерба или неисполнением долговых обязательств.

В законопроекте говорится о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК). В частности, запрет на заключение под стражу (ст. 108 УПК) во время проведения расследования по делу предлагается распространить на подозреваемых или обвиняемых в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК), если преступление совершено в сфере предпринимательской деятельности.

УПК предложено дополнить статьей 164, определяющей случаи, когда допускается изъятие электронных носителей информации. В ней также прописывается порядок изъятия и копирования информации с электронных носителей.

Путин предложил расширить перечень преступлений частно-публичного обвинения. Как отмечает РБК, уголовные дела в таких случаях возбуждаются только по заявлению потерпевшего. От дел частного обвинения они отличаются тем, что не могут быть закрыты после отказа от жалобы или примирения сторон.

В законопроекте говорится о закрытии уголовных дел, возбужденных из-за невыплаты зарплаты, после компенсации долга, если подобное преступление было совершено лицом в первый раз.

В мае в Госдуме предлагали внести в Уголовный кодекс России понятие «уголовный проступок». В октябре 2017 года пленум Верховного совета отнес 80 уголовных преступлений, за совершение которых не предусматривается наказание в виде лишения свободы, к этой категории. В нее включили кражу, мошенничество, истязание, умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, незаконное предпринимательство и другие.

Законопроект предполагал, что человек, совершивший уголовный проступок в первый раз, не будет нести уголовную ответственность. Его приговорят к штрафу, исправительным или обязательным работам.