Во Франции возобновились выступления против повышения цен на топливо

В некоторых французских городах возобновились выступления против повышения цен на топливо.

Как сообщает Le Monde, по всей стране в протестах участвуют примерно 23 тысячи человек, в Париже ситуация напряженная. На Елисейских полях полицейские применили слезоточивый газ к протестующим. BFMTV со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что там задержали девять человек.

Протесты проводятся членами движения «Желтые жилеты», которое стихийно возникло во Франции. Они выступают против повышения цен на бензин, экологического налога и «несправедливой политики правительства».

Акции против роста цен на бензин прошли во Франции также 17 ноября. Одна участница протестов погибла, сотни человек пострадали. Позже стало известно, что участники движения «Желтые жилеты» заблокировали некоторые топливные хранилища.