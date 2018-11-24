Эксперты ВШЭ: в ближайшие три года рост российского ВВП не превысит 2%

Рост российского ВВП в 2019-2021 годах не превысит 2%, говорится в исследовании Центра развития НИУ ВШЭ, результаты которого опубликовал РБК.

Экономисты утверждают, что в 2019 году он составит 1,3%, в 2020-м и 2021-м годах темпы роста ускорятся до 1,6% и 1,9% соответственно. РБК отмечает, что в базовом прогнозе Минэкономразвития говорится о росте российской экономики на 2% в 2020 году, а начиная с 2021 года темпы ускорятся и достигнут 3%.

Авторы исследования НИУ ВШЭ утверждают, что самым тяжелым для российской экономики будет 2019 год. В числе негативных факторов влияния на нее они назвали снижение цен на нефть, замедление роста экспорта, адаптацию к санкциям, переход к постоянному бюджетному правилу и увеличение налогового бремени. Дополнительные доходы, которые принесет повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) до 20%, составят около 0,6% ВВП в год и пойдут на финансирование национальных проектов.

Более благоприятный прогноз, утверждают эксперты НИУ ВШЭ, без ускорения экспорта, повышения цен на нефть и снижения уголовного и административного преследования бизнесменов, невозможен. Последний фактор мешает предпринимательской активности, отметили авторы исследования.

Повышение пенсионного возраста, считают эксперты, не окажет сильного влияния на экономический рост. Его вклад составит 0,1 процентных пункта (п.п) в 2019–2020 годах и не превысит 0,2 п.п. в 2021 году.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ставки НДС на 2% с 1 января 2019 года 3 августа. Документ внесло правительство 16 июня.

После повышения НДС в частности ожидается повышение инфляции: в 2019 году, по словам министра финансов Антона Силуанова, она составит 4,5%, что на 1,5% больше, чем ожидалось ранее.

Закон о поэтапном повышении пенсионного возраста с 2019 года Путин подписал 3 октября. Для женщин возраст выхода на пенсию составит 60 лет, для мужчин — 65 лет.