В Москве зоозащитники провели «антимеховую» акцию

В Москве рядом со станцией метро «Улица 1905 года» зоозащитники провели акцию против ношения меха. Об этом «Новой газете» рассказал один из ее организаторов, руководитель «Альянса защитников животных» Юрий Корецких.

Фото: Давид Пахлавуни

По его словам, акция была согласована московскими властями, в ней приняли участие приблизительно 50 человек. Она длилась с 14:00 до 15:00 (мск).

Фото: Давид Пахлавуни

«Мы провели красочный перформанс», — отметил Корецких. Он рассказал, что во время акции полицейский попросил участников убрать телевизор, на котором они показывали видео и фотографии, так как его использование во время пикетов запрещено. Зоозащитники выполнили это требование, после чего мероприятие продолжилось.

Фото: Давид Пахлавуни

«В целом мне понравилось, было хорошо, много людей», — добавил Корецких.

18 ноября зоозащитники в Москве провели акцию против использования животных в цирках. Активисты вывесили десятиметровый баннер с надписью «Животные не рабы» на здании Цирка на Цветном бульваре и зажгли три красных файера.