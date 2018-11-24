В Москве зоозащитники провели «антимеховую» акцию
Мария ЕфимоваКорреспондент
В Москве рядом со станцией метро «Улица 1905 года» зоозащитники провели акцию против ношения меха. Об этом «Новой газете» рассказал один из ее организаторов, руководитель «Альянса защитников животных» Юрий Корецких.
По его словам, акция была согласована московскими властями, в ней приняли участие приблизительно 50 человек. Она длилась с 14:00 до 15:00 (мск).
«Мы провели красочный перформанс», — отметил Корецких. Он рассказал, что во время акции полицейский попросил участников убрать телевизор, на котором они показывали видео и фотографии, так как его использование во время пикетов запрещено. Зоозащитники выполнили это требование, после чего мероприятие продолжилось.
«В целом мне понравилось, было хорошо, много людей», — добавил Корецких.
18 ноября зоозащитники в Москве провели акцию против использования животных в цирках. Активисты вывесили десятиметровый баннер с надписью «Животные не рабы» на здании Цирка на Цветном бульваре и зажгли три красных файера.