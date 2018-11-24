Судившийся с «Дождем» из-за опроса о блокаде Ленинграда пенсионер, став депутатом, попал в скандал с расходованием бюджетных средств

Комиссия управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) признала нарушением антимонопольного законодательства контракты на организацию праздников, заключенные администрацией трех петербургских районов с одним и тем же подрядчиком. Об этом пишет «Фонтанка».

Издание отмечает, что это стало возможным из-за поправки депутата Законодательного собрания города от партии «Единая Россия» Бориса Ивченко, которая позволила управлять некоторым чиновникам частью городского бюджета по своему усмотрению.

Ивченко известен тем, что в 2014 году подал иск к телеканалу «Дождь» из-за опроса о блокадном Ленинграде.

Издание отмечает, что жалобу в ФАС подали активисты из организации «Трансперенси Интернешнл», заметившие, что администрации Фрунзенского, Невского и Красногвардейского районов выкупали билеты на концерты у одних и тех же фирм, входящих в группу компаний «Содружество» и оплачивали организацию мероприятий. Сотрудникам районных админиастраций в связи с произошедшим вынесли предупреждение.

Все мероприятия должны были проходить в Доме культуры (ДК) имени Горького. Подозрительными в УФАС посчитали мероприятия, отмечает «Фонтанка», приуроченные ко Дню знаний, Дню российской гвардии, годовщине революции. Издание пишет, что на организацию праздников ушло практически 30 миллионов рублей, причем 18 миллионов из них – через поправку Ивченко.

«Фонтанка» утверждает, что среди конкурсов, которые выиграла одна из компаний «Содружества», есть организация концерта, посвященного блокаде, под названием «Вот такая у нас судьба». Издание отмечает, что такое же название имеет спектакль, организуемый супругой депутата Ивченко Надеждой Шумейко. Как и Ивченко, Шумейко состоит в Союзе пенсионеров России, возглавляет его Ленинградское областное отделение.

По информации «Фонтанки», Ивченко предлагает закупить оборудование на сумму в 1,5 миллиона рублей в театр «Буфф», где спектакль «Вот такая у нас судьба» показывали около двух лет назад.

Сам Ивченко сказал «Фонтанке», что с подрядчиками праздников он не знаком, а также отверг свою причастность к творческой деятельности своей жены.

Напомним, в 2014 году Ивченко подал иск к телеканалу «Дождь» с требованием взыскать 50 миллионов рублей из-за опроса «Нужно ли было сдать Ленинград, чтобы сберечь сотни тысяч жизней?». В августе 2014 года Замоскворецкий суд Москвы частично удовлетворил иск Ивченко и пенсионера Юрия Антонова и постановил взыскать с «Дождя» 200 тысяч рублей.