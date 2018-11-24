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Умер британский кинорежиссер Николас Роуг

Культура

 

В возрасте 90 лет скончался британский кинорежиссер Николас Роуг, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на его семью. 

По словам сына режиссера, он умер в пятницу вечером. Причины смерти не сообщаются.

Роуг родился в Лондоне в 1928 году. Его режиссерским дебютом стал фильм «Представление», вышедший в 1970 году. Роуг снял такие фильмы как «Обход» (1971), «Человек, который упал на землю» (1976) c певцом Дэвидом Боуи и сериал «Приключения молодого Индианы Джонса» (1992).  

Теги:
великобритания, режиссеры, смерть, em
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