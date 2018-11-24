Умер британский кинорежиссер Николас Роуг

В возрасте 90 лет скончался британский кинорежиссер Николас Роуг, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на его семью.

Variety Nicolas Roeg, Director of ‘The Man Who Fell to Earth,’ ‘The Witches,’ Dies at 90 https://t.co/fzl6QJV9BO https://t.co/G2ZIpFuyW3 pic.twitter.com/wN3xnpBYLg — Book Movies Music (@BookMoviesMusic) November 24, 2018

По словам сына режиссера, он умер в пятницу вечером. Причины смерти не сообщаются.

Роуг родился в Лондоне в 1928 году. Его режиссерским дебютом стал фильм «Представление», вышедший в 1970 году. Роуг снял такие фильмы как «Обход» (1971), «Человек, который упал на землю» (1976) c певцом Дэвидом Боуи и сериал «Приключения молодого Индианы Джонса» (1992).