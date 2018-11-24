Оксимирон, Noize MC и Баста решили провести концерт в поддержку Хаски

Российские рэперы Оксимирон, Noize MC и Баста анонсировали концерт в поддержку Хаски, который в настоящее время находится под арестом в Краснодаре.

Я БУДУ ПЕТЬ СВОЮ МУЗЫКУ:

Баста, Oxxxymiron, Noize MC.



Концерт солидарности.



26 ноября, Главклуб, Москва.



Вся инфа и билеты тут: https://t.co/Cz1TzI6PWY#ябудупетьсвоюмузыку и ретвит pic.twitter.com/CApPP02OGf — Oxxxymiron (@norimyxxxo) November 24, 2018

Он пройдет в московском клубе «Главclub Green Concert» 26 ноября.

«В нашей стране участились отмены концертов и запугивание исполнителей. Артистов обвиняют в проблемах общества, ведь это проще, чем заняться решением этих самых проблем. Творчество — это отражение реальности, иногда кривое, иногда правдивое, но никак не сама реальность. Его нельзя понимать буквально», — написал Оксимирон в своем инстаграме. Рэпер уточнил, что вся выручка от концерта будет перечислена Хаски.

Напомним, суд Краснодара 22 ноября арестовал рэпера Хаски на 12 суток за то, что он зачитал рэп на крыше автомобиля. Его признали виновным в мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением законному требованию полиции (ч. 2 ст. 20.1 КоАП).

Его также признали виновным в отказе пройти медицинское освидетельствование (ч. 1 ст. 6.9 КоАП) и назначили трое суток ареста. Они идут одновременно с первым наказанием. Дело об организации несанкционированного массового мероприятия (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП) прекратили в связи с отсутствием состава правонарушения.

Сам Хаски свою вину отрицает, защита заявляла о намерении обжаловать решение суда.

Рэпера задержали у краснодарского клуба Bounce 21 ноября, где был отменен его концерт из-за предупреждения прокуратуры, обнаружившей в песнях Хаски призывы к суициду, насилию, экстремизму и пропаганду наркотиков. Музыканта отвезли в отдел полиции после того, как он исполнил несколько своих песен перед фанатами, забравшись на крышу автомобиля. За день до этого полицейские угрожали сорвать концерт Хаски в Ростове-на-Дону.