В Почаевской лавре заявили об использовании украинскими властями «коммунистических методов борьбы с православной церковью»

Братия Свято-Успенской Почаевской лавры заявила о том, что власти Украины используют «коммунистические методы борьбы с православной церковью». Обращение опубликовано на сайте лавры.

Комиссия Министерства юстиции Украины аннулировала договор на право пользования Свято-Успенской Почаевской лавры Успенским собором, Троицким собором, Монастырскими кельями, Колокольней, Архиерейским домом и Святыми вратами. Братия лавры отметила, что права пользования могут лишиться 200 монахов и 50 послушников.

«Вынуждены констатировать, что в настоящее время украинская власть использует коммунистические методы борьбы с православной церковью», — заявила братия, отметив в конце обращения, что «украинская власть взяла курс на изъятие имущества у Свято-Успенской Почаевской Лавры и передачу ее новообразуемой церковной организации, а как следствие — уничтожение монашества на территории Западной Украины».

Напомним, 23 ноября Министерство юстиции Украины отменило право Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) на пользование комплексом сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры. По словам заместителя главы Минюста Елены Сукмановых, комиссия ведомства по жалобам в сфере государственной регистрации удовлетворила обращение Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника, во владении которого находится лавра.

Ранее нацполиция Тернопольской области начала проверку законности передачи помещений в пользование УПЦ МП. На нарушения обратила внимание прокуратура: в ведомстве утвержали, что право на пользование Почаевской лаврой было зарегистрировано незаконно.

В конце октября Синод УПЦ Киевского патриархата добавил к титулу предстоятеля Киево-Печерскую и Почаевскую лавры. На тот момент обе находились в пользовании УПЦ МП. Нижняя часть Киево-Печерской лавры была передана МП правительством Украины в июле 2013 года. Сама она находится во владении Киево-Печерского историко-культурного заповедника, который, как и Кременецко-Почаевский заповедник, относится к сфере управления Министерства культуры.