В Париже во время протестов задержали несколько десятков человек

В Париже во время акции против повышения цен на топливо были задержаны 42 человека, 130 протестующих задержали по всей стране, пишет Le Parisien.

Во время столкновений протестующих с полицией на Елисейских полях один участник акции получил серьезное ранение, отмечает BFMTV. Всего пострадали 20 человек, среди них четверо полицейских.

Как сообщает Le Parisien, в протестах в Париже участвуют восемь тысяч человек, во всей Франции – более 106 тысяч человек. По информации издания, в ходе протестов был сожжен автомобиль одного из комиссаров полиции.

Президент Франции Эммануэль Макрон поблагодарил полицейских за работу во время протестов. «Спасибо нашим силам правопорядка за их мужество и профессионализм. Позор тем, кто напал на них», — написал он в своем твиттере.

Merci à nos forces de l’ordre pour leur courage et leur professionnalisme. Honte à ceux qui les ont agressées. Honte à ceux qui ont violenté d’autres citoyens et des journalistes. Honte à ceux qui ont tenté d’intimider des élus. Pas de place pour ces violences dans la République. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 24, 2018

Напомним, 24 ноября во Франции продолжись выступления против повышения цен на топливо. В Париже полицейские во время протестов применили слезоточивый газ.

Акции проводятся членами движения «Желтые жилеты», которое стихийно возникло во Франции. Они выступают против повышения цен на бензин, экологического налога и «несправедливой политики правительства».

Протесты прошли во Франции также 17 ноября. Одна их участница погибла, сотни человек пострадали. Позже стало известно, что участники движения «Желтые жилеты» заблокировали некоторые топливные хранилища.