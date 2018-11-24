Российская фигуристка Медведева заняла четвертое место на этапе Гран-при во Франции. Впервые в карьере она осталась без медали

Российская фигуристка Евгения Медведева стала четвертой на этапе Гран-при Internationaux de France, проходящем в Гренобле, набрав 192,81 балла. Она впервые в своей карьере осталась без медали.

Evgenia Medvedeva #IPF2018 Free Skate pic.twitter.com/E0QDtVJwoR — Garrett in 🇫🇷 I MET YULIA 11/17/2018 (@Skatingpics17) November 24, 2018

Первое и второе места заняли японские фигуристки Рика Кихира (205,92) и Сатоко Мияхара (202,81). Третьей стала американка Бреди Теннел (197,78). Таким образом, Медведева не вышла в финал Гран-при.

Ранее на этапе Гран-при французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон установили три новых мировых рекорда — в ритм-танце, в произвольном танце и по сумме двух программ.

Как отмечает Sports.ru, по сумме двух программ они набрали 216,78 балла, в произвольном танце – 132, 65 балла, в ритм-танце – 84,13 балла.

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов по сумме двух программ набрали 200,38 балла и заняли второе место. В произвольном танце и ритм-танце они также стали вторыми с результатами в 122,47 балла и 77,91 балла соответственно.

В мужском одиночном катании россиянин Александр Самарин занял третье место с результатом в 247,09 балла. Первое и второе место заняли американцы Натан Чен и Джейсон Браун с результатами в 271,78 и 256,33 балла соответственно.

Заключительный этап Гран-при по фигурному катанию проходит с 23 по 25 ноября.