Курс биткоина опустился ниже 4 тысяч долларов впервые с сентября 2017 года

Стоимость биткоина впервые с сентября 2017 года составила меньше 4 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные сайта CoinMarketCap.

Там указывается, что за последние 24 часа биткоин подешевел на 13,49%. По данным на 10:50 (мск) его стоимость составляет 3 758,60 доллара.

Многие альтернативные криптовалюты, в частности, эфир и лайткоин также подешевели за последние сутки. Стоимость эфира упала на 13,71%, лайткоина — на 11,5%.

Напомним, 19 ноября курс биткоина впервые с октября 2017 года опустился ниже 5 тысяч долларов. В декабре 2017 года курс биткоина резко вырос и превысил 20 тысяч долларов. Однако после достижения этой отметки он стал снижаться.

Биткоин — децентрализованная система криптовалюты на основе технологии блокчейн, которая создана и работает только в интернете. Выпуск в обращение валюты, или «майнинг», происходит посредством работы миллионов компьютеров по всему миру с использованием программы для вычисления математических алгоритмов.