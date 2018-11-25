В протестах во Франции приняли участие более 100 тысяч человек

В протестах во Франции, прошедших 24 ноября, приняли участие 106 тысяч человек, пишет BFMTV со ссылкой на министра внутренних дел Франции Кристофа Кастанера.

В Париже в протестах участвовали восемь тысяч человек. На Елисейских полях были задержаны 69 человек, по всей стране – 130 протестующих.

BFMTV отмечает, что в Париже во время акций пострадали 20 человек. Количество раненых на протестах по всей стране не сообщается.

Напомним, 24 ноября во Франции прошли выступления против повышения цен на топливо. В Париже полицейские применили слезоточивый газ к протестующим.

Президент Франции Эммануэль Макрон поблагодарил полицейских за работу во время протестов. «Спасибо нашим силам правопорядка за их мужество и профессионализм. Позор тем, кто напал на них», — написал он накануне в своем твиттере, осудив насилие во время акций.

Merci à nos forces de l’ordre pour leur courage et leur professionnalisme. Honte à ceux qui les ont agressées. Honte à ceux qui ont violenté d’autres citoyens et des journalistes. Honte à ceux qui ont tenté d’intimider des élus. Pas de place pour ces violences dans la République. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 24, 2018

Выступления проводятся членами движения «Желтые жилеты», которое стихийно возникло во Франции. Они выступают против повышения цен на бензин, экологического налога и «несправедливой политики правительства».

Протесты прошли во Франции также 17 ноября. Одна их участница погибла, сотни человек пострадали. Позже стало известно, что участники движения «Желтые жилеты» заблокировали некоторые топливные хранилища.