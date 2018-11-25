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В протестах во Франции приняли участие более 100 тысяч человек

Общество

 

В протестах во Франции, прошедших 24 ноября, приняли участие 106 тысяч человек, пишет BFMTV со ссылкой на министра внутренних дел Франции Кристофа Кастанера. 

В Париже в протестах участвовали восемь тысяч человек. На Елисейских полях были задержаны 69 человек, по всей стране – 130 протестующих. 

BFMTV отмечает, что в Париже во время акций пострадали 20 человек. Количество раненых на протестах по всей стране не сообщается. 

Напомним, 24 ноября во Франции прошли выступления против повышения цен на топливо. В Париже полицейские применили слезоточивый газ к протестующим. 

Президент Франции Эммануэль Макрон поблагодарил полицейских за работу во время протестов. «Спасибо нашим силам правопорядка за их мужество и профессионализм. Позор тем, кто напал на них», — написал он накануне в своем твиттере, осудив насилие во время акций.

Выступления проводятся членами движения «Желтые жилеты», которое стихийно возникло во Франции. Они выступают против повышения цен на бензин, экологического налога и «несправедливой политики правительства». 

Протесты прошли во Франции также 17 ноября. Одна их участница погибла, сотни человек пострадали. Позже стало известно, что участники движения «Желтые жилеты» заблокировали некоторые топливные хранилища.

Теги:
париж, акции протеста, франция, em
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