ФСБ России заявила о пересечении границы тремя украинскими военными кораблями

В Федеральной службе безопасности (ФСБ) России заявили о пересечении тремя украинскими военными кораблями границы, передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ФСБ отметили, что корабли движутся по направлению к Керченскому проливу, в котором действует разрешительный порядок стоянки и передвижения судов. Корабли пересекли границу около 7:00 (мск).

«Вместе с тем, до настоящего времени заявки установленным порядком не поданы, в график прохода корабли не включены, — сообщили в пресс-службе. — Корабли опасно маневрируют, не подчиняются законным требованиям российских властей».

В фейсбуке Военно-морских сил (ВМС) Украины сообщается, что корабли осуществляли переход из порта Одессы в порт Мариуполя. Украинская сторона утверждает, что российские пограничные катера «осуществили откровенно агрессивные действия» в отношении кораблей, в частности, корабль «Дон» протаранил украинский рейдовый буксир. В ВМС Украины подчеркнули, что заранее предупреждала о намерении осуществить переход.