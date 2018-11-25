Страны ЕС одобрили соглашение по Brexit

27 стран-членов Евросоюза (ЕС) одобрили сделку с Великобританией по Brexit. Об этом написал глава Евросовета Дональд Туск в своем твиттере.

EU27 has endorsed the Withdrawal Agreement and Political Declaration on the future EU-UK relations. — Donald Tusk (@eucopresident) November 25, 2018

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась к гражданам страны с просьбой поддержать проект по выходу из Евросоюза (ЕС). Ее обращение, как передает ТАСС, было опубликовано в газетах страны.

«Начнется новая глава в жизни нашего народа, и я хочу, чтобы для страны это был момент обновления и примирения. Мы должны отметить точку, после которой мы навсегда перестанем навешивать ярлыки, деля людей на тех, кто голосовал "за" или "против" выхода, и вновь сплотимся как единая нация. Чтобы сделать это, нам нужно сейчас провести Brexit, поддержав эту сделку», — написала Мэй.

В обращении премьер-министр Великобритании также подчеркнула, что готова в своей стране вести агитационную компанию, чтобы сделку по Brexit одобрил парламент и поддержали граждане.

Проект соглашения по Brexit был утвержден британским правительством 14 ноября. После утверждения правительством Великобритании проекта соглашения по Brexit с ЕС его должен рассмотреть парламент страны. Если он поддержит принятие документа, то итоговое голосование по нему состоится в декабре 2018 года.

После одобрения кабинетом министров сделки по Brexit в отставку ушли несколько министров, в том числе по выходу страны из ЕС Доминик Рааб.

Напомним, 23 июня 2016 года в Великобритании прошел референдум о выходе страны из Евросоюза. Более половины его участников (почти 52%) проголосовали «за» выход. В конце марта 2017 года началась официальная процедура Brexit. Предполагается, что Великобритании понадобится около двух лет на выход из ЕС.