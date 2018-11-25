Керченский пролив закрыли для гражданских судов после пересечения границы украинскими военными кораблями

Керченский пролив закрыли для прохода гражданских судов после того, как в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России сообщили о пересечении границы тремя украинскими военными кораблями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора предприятия «Крымские морские порты» Алексея Волкова.

Подобное решение, отмечает агентство, было принято в целях безопасности.

На сайте «Администрации морских портов Черного моря» информация о закрытии Керченского пролива в настоящее время отсутствует, однако источник Интерфакса также подтвердил, что пролив закрыт. Других подробностей произошедшего не сообщается.

В фейсбуке Военно-морских сил (ВМС) Украины говорится, что украинские корабли продолжают движение в порт Мариуполя.

По данным ФСБ России, три украинских военных судна пересекли границу около 7:00 по московскому времени. В ВМС Украины заявили, что судна переходили из порта Одессы в порт Мариуполя и что российскую сторону предупреждали заранее о намерении осуществить переход.