В WikiLeaks заявили о подделке опубликованных хакерской группой документов о проекте по борьбе с российской пропагандой

Эксперты WikiLeaks обнаружили в части документов, опубликованных хакерской группой Anonymous, признаки подделки. Об этом сообщается в твиттере WikiLeaks.

We have analyzed these documents and assess that a portion of them show hallmarks of being fabrications. — WikiLeaks (@wikileaks) November 24, 2018

Документы были опубликованы на сайте cyberguerrilla.org 5 ноября. Авторы публикации утверждают, что в них рассказывается о проекте британского правительства против российской пропаганды и «гибридной войны» Москвы, который был запущен в 2015 году.

«В рамках проекта Великобритания снова и снова вмешивалась во внутренние дела независимых европейских государств», — заявили в хакерской группе Anonymous.

После анализа документов эксперты пришли к выводу, что в части из них есть признаки фальсификации. Они не уточнили, что конкретно у них вызвало подозрения и каким образом это удалось вычислить.

Ресурс WikiLeaks был запущен в 2006 году и стал заниматься публикацией информации, полученной от анонимных источников или ставшей доступной при ее утечке. Основатель сайта Джулиан Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года.

В январе 2018 года стало известно, что он получил гражданство страны. В марте правительство Эквадора лишило Ассанжа средств связи с внешним миром и права принимать посетителей. Тот якобы нарушил договоренность с властями, по которой он обещал не публиковать в интернете высказываний, которые бы могли испортить отношения Эквадора с другими странами.

В октябре 2018 года Ассанж заявил, что он готов покинуть посольство Эквадора при условии, что его не экстрадируют «ни в США, ни в третьи страны».

Ранее СМИ писали, что в США Ассанжу предъявили обвинения, однако официальной информации об этом не поступало.