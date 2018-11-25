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Украинской журналистке запретили въезжать в Россию до 2028 года

Общество

 

Украинской журналистке Алене Савчук запретили въезжать в Россию в течение десяти лет, до 2028-го года. Об этом она сообщила в своем фейсбуке. 

 

В эфире радиостанции «Эхо Москвы» Савчук рассказала, что 24 ноября она хотела въехать в Крым через пограничный пункт, но ее задержали и в течение длительного времени расспрашивали о причинах поездки, «не объяснив в чем дело». По словам журналистки, сотрудники погранпункта сослались на закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», не объяснив причин запрета. 

Савчук предположила, что произошедшее может быть связано с тем, что она в течение нескольких лет в Крыму занималась освещением преследования крымскотатарских активистов. Вопрос об обжаловании журналистка будет решать после консультации с адвокатом. 

Теги:
запрет на въезд, россия, украина, журналисты, em
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