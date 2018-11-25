Во ФСИН рассказали о создании новых мест в колониях для бывших правоохранителей

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) создали более двух тысяч новых мест в колониях для бывших сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Интерфакс.

Новые места, сообщили в ведомстве, были созданы в колониях строгого режима. «В настоящее время при численности в исправительных колониях строгого режима 7383 осужденных в указанных учреждениях имеется 9509 мест для их размещения», — рассказали в ведомстве.

Всего, по данным ФСИН, в колониях отбывают наказание 11550 осужденных, которые раньше работали в правоохранительных органах и судах.

Ранее заместитель главы ведомства Валерий Максименко в интервью радиостанции «Эхо Москвы» сообщил о нехватке колоний для бывших сотрудников правоохранительных органов, приговоренных к тюремному заключению. Тогда он рассказал, что в 2018 году было открыто две колонии, и они уже были заполнены.

По действующему законодательству сотрудники судов и правоохранительных органов в случае приговора к тюремному заключению отбывают наказание в отдельных колониях.