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Российский лыжник выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Финляндии

Спорт

 

Российский лыжник Александр Большунов занял первое место в гонке на 15 километров классическим стилем на этапе Кубка мира, который проходит в Финляндии. 

Большунов, пишет «Чемпионат», преодолел дистанцию за 36,17 минуты. Второе место занял норвежец Эмиль Иверсен (36,37), третьим стал швед Калле Хальфварссон (36,39). Россиянин Максим Вылегжанин финишировал шестым с результатом в 37 минут.

Большунов также занял первое место в лыжном спринте на этапе Кубка мира. Среди женщин первой в спринте стала россиянка Юлия Белорукова.

Этап Кубка мира в финском городе Рука проходит 24-25 ноября. 

Теги:
em, лыжи
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