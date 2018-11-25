Российский лыжник выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Финляндии

Российский лыжник Александр Большунов занял первое место в гонке на 15 километров классическим стилем на этапе Кубка мира, который проходит в Финляндии.

ЛУЧШИЙ! 🇷🇺 Большунов одержал победу в гонке на 15 км классическим стилем на КМ в Финляндииhttps://t.co/7Boz6rUKvL pic.twitter.com/vhWIiqZOGs — Чемпионат (@championat) November 25, 2018

Большунов, пишет «Чемпионат», преодолел дистанцию за 36,17 минуты. Второе место занял норвежец Эмиль Иверсен (36,37), третьим стал швед Калле Хальфварссон (36,39). Россиянин Максим Вылегжанин финишировал шестым с результатом в 37 минут.

Большунов также занял первое место в лыжном спринте на этапе Кубка мира. Среди женщин первой в спринте стала россиянка Юлия Белорукова.

Этап Кубка мира в финском городе Рука проходит 24-25 ноября.