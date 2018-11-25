Парламент Великобритании получил доступ ко внутренней документации Facebook

Парламент Великобритании получил доступ к документации компании Facebook, которая, предположительно, связана с решениями компании относительно политики конфиденциальности и может содержать информацию о скандале с компанией Cambridge Analytica. Об этом пишет The Guardian.

По данным издания, в документах содержится, в частности, переписка руководителей высшего звена компании, в том числе ее главы Марка Цукерберга.

«Это беспрецедентный шаг, но это беспрецедентная ситуация. Нам не удалось получить ответы от Facebook, и мы считаем, что документы содержат информацию, представляющую очень большой общественный интерес», — сказал The Guardian руководитель комитета по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту британского парламента Дэмиан Коллинз.

Документы британский парламент получил от владельца компании Six4Three Теда Крамера. «Мы утверждаем, что сам Facebook является самым большим нарушителем использования данных в истории индустрии программного обеспечения», — говорил он CNN.

Как отмечает телеканал, Six4Three получила внутренние документы Facebook в ходе судебного разбирательства с компанией. Они были представлены Six4Three в ходе юридического процесса, посредством которого одна сторона вправе получить доказательства от другого.

В связи с этим один из адвокатов Six4Three Тед Гросс, как сообщает CNN, обратился в британский парламентский комитет с просьбой «воздержаться от рассмотрения документов» и вернуть их или в Facebook, или адвокату.

Напомним, весной 2018 года произошел скандал, связанный с утечкой данных пользователей Facebook. Британская аналитическая компания Cambridge Analytica, сотрудничавшая с предвыборным штабом президента США Дональда Трампа, собрала данные миллионов пользователей соцсети. Из-за этого Facebook впоследствии оштрафовали на 500 тысяч фунтов стерлингов (около 600 тысяч долларов).