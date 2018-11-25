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Спецназ погранвойск ФСБ России перехватил военные суда Украины в Керченском проливе, ранены несколько украинцев. Киев обвиняет Москву в «агрессии», Москва Киев — в «провокации» 

Политика

Антон Наумлюкжурналист

 

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ФСБ подтвердила задержание и обстрел трех украинских кораблей в Черном море

Спецназ погранвойск России перехватил в Керченском проливе два украинских артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», рейдовый буксир «Яни Капу» был поврежден тараном и вынужден был остановиться. Кроме того, в результате стрельбы на «Бердянске» были ранены несколько украинских граждан из числа экипажа. Об этом сообщил пресс-центр командования Военно-морских сил (ВМС) Украины.

Президент Украины Петр Порошенко срочно созвал Военный кабинет. Представитель МИДа Украины Марианна Беца сообщила, что Киев подал заявку на созыв Совета Безопасности ООН из-за вооруженной агрессии России в Азовском море. Генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что он вместе со Службой безопасности страны (СБУ) открыл следствие по уголовному делу по статье 437 УК Украины («Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны») в связи с инцидентом в Азовском море.

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«В связи с агрессией РФ военная прокуратура Южного региона и часть прокуратуры зоны операции Объединенных сил (бывшее зона АТО — «Новая») подняты по тревоге.

К вечеру 25 ноября пресс-центр командования ВМС Украины сообщил, что в ходе столкновения с российскими пограничными кораблями были ранены шестеро украинских военных. Российской стороной захвачены катер «Бердянск» и буксир «Яни Капу», а катер «Никополь» заблокирован российскими судами.

ФСБ России (погранвойска относятся к ее компетенции«Новая») ранее говорила: «Три судна ВМС Украины, вышедшие из Бердянска в сторону Керченского пролива, легли на обратный курс и возвращаются в Бердянск». Спецслужба обвинила украинскую сторону в преднамеренной провокации и обещает представить «доказательства» в ближайшее время.

Как развивались события

Инцидент в Азовском море начался с утра 25 ноября.

Погранслужба ФСБ сообщила о нарушении украинскими военными судами акватории России — якобы украинцы не запросили разрешения на проход. Киев быстро ответил, что уведомление было отослано еще ночью, а три военных судна — это два катера и буксир — штатно направляются из порта Одессы в Мариуполь.

Обе стороны в течение дня давали противоречивые заявления о конфликте.

В итоге маневров российских судов вокруг украинских кораблей был протаранен буксир «Яни Капу», видео инцидента, снятое с палубы российского погрансудна, появилось в интернете (видео содержит ненормативную лексику и не может быть опубликовано на сайте газеты, однако легко находится на YouTube по запросу «таран керченский пролив»Ред.).

Российские пограничники зажимают украинский буксир, через несколько секунд правый корабль протаранит буксир. Судя по видео, таран был преднамеренным. Скриншот

Днем пролет Керченского моста был заблокирован российским сухогрузом, а гражданское судоходство в проливе было прекращено по соображениям безопасности. Над Керченским проливом замечали российские истребители.

К концу дня сухогруз отогнали, блокада была снята и украинские корабли «смогли выйти в Азовское море», однако и эта информация противоречива.

Официальный Киев рассказал об обстреле судов российскими пограничниками, в результате которого «Бердянск» получил повреждения и потерял ход. Сначала сообщали о ранении одного украинца, но поздним вечером пресс-служба ВМС Украины рассказала о шести раненых.

Теги:
обстрел, провокация, граница, фсб, керченский пролив, вмс россии, столкновения, азовское море, киев, украина
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