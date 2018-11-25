Спецназ погранвойск ФСБ России перехватил военные суда Украины в Керченском проливе, ранены несколько украинцев. Киев обвиняет Москву в «агрессии», Москва Киев — в «провокации» 

Продолжение ФСБ подтвердила задержание и обстрел трех украинских кораблей в Черном море

Спецназ погранвойск России перехватил в Керченском проливе два украинских артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», рейдовый буксир «Яни Капу» был поврежден тараном и вынужден был остановиться. Кроме того, в результате стрельбы на «Бердянске» были ранены несколько украинских граждан из числа экипажа. Об этом сообщил пресс-центр командования Военно-морских сил (ВМС) Украины.

Президент Украины Петр Порошенко срочно созвал Военный кабинет. Представитель МИДа Украины Марианна Беца сообщила, что Киев подал заявку на созыв Совета Безопасности ООН из-за вооруженной агрессии России в Азовском море. Генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что он вместе со Службой безопасности страны (СБУ) открыл следствие по уголовному делу по статье 437 УК Украины («Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны») в связи с инцидентом в Азовском море.

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«В связи с агрессией РФ военная прокуратура Южного региона и часть прокуратуры зоны операции Объединенных сил (бывшее зона АТО — «Новая») подняты по тревоге.

К вечеру 25 ноября пресс-центр командования ВМС Украины сообщил, что в ходе столкновения с российскими пограничными кораблями были ранены шестеро украинских военных. Российской стороной захвачены катер «Бердянск» и буксир «Яни Капу», а катер «Никополь» заблокирован российскими судами.

ФСБ России (погранвойска относятся к ее компетенции — «Новая») ранее говорила: «Три судна ВМС Украины, вышедшие из Бердянска в сторону Керченского пролива, легли на обратный курс и возвращаются в Бердянск». Спецслужба обвинила украинскую сторону в преднамеренной провокации и обещает представить «доказательства» в ближайшее время.

Как развивались события

Инцидент в Азовском море начался с утра 25 ноября.

Погранслужба ФСБ сообщила о нарушении украинскими военными судами акватории России — якобы украинцы не запросили разрешения на проход. Киев быстро ответил, что уведомление было отослано еще ночью, а три военных судна — это два катера и буксир — штатно направляются из порта Одессы в Мариуполь.

Обе стороны в течение дня давали противоречивые заявления о конфликте.

В итоге маневров российских судов вокруг украинских кораблей был протаранен буксир «Яни Капу», видео инцидента, снятое с палубы российского погрансудна, появилось в интернете (видео содержит ненормативную лексику и не может быть опубликовано на сайте газеты, однако легко находится на YouTube по запросу «таран керченский пролив» — Ред.).

Российские пограничники зажимают украинский буксир, через несколько секунд правый корабль протаранит буксир. Судя по видео, таран был преднамеренным. Скриншот

Днем пролет Керченского моста был заблокирован российским сухогрузом, а гражданское судоходство в проливе было прекращено по соображениям безопасности. Над Керченским проливом замечали российские истребители.

К концу дня сухогруз отогнали, блокада была снята и украинские корабли «смогли выйти в Азовское море», однако и эта информация противоречива.

Официальный Киев рассказал об обстреле судов российскими пограничниками, в результате которого «Бердянск» получил повреждения и потерял ход. Сначала сообщали о ранении одного украинца, но поздним вечером пресс-служба ВМС Украины рассказала о шести раненых.