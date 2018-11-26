ФСБ подтвердила задержание и обстрел трех украинских кораблей

Федеральная служба безопасности России подтвердила задержание трех украинских судов у Керченского пролива, для их принудительной остановки «было применено оружие».

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на силовое ведомство, инцидент произошел около 19:00. Украинские корабли пересекли российскую границу, «опасно маневрировали» и не реагировали на требования сопровождавших кораблей ФСБ.

«Троим украинским военнослужащим оказана медицинская помощь, угрозы их жизни нет», — заявили в ведомстве.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о незаконном пересечении российской границы.

При этом Киев говорит о как минимум шести раненых. Военный комитет при президенте Украины называет случившееся «актом военной агрессии». Около 01:00 по мск Совет национальной безопасности Украины решит вопрос о введени военного положения в стране.

Пока же у российского посольства в Киеве начали собираться люди, к зданию принесли покрышки.

Фото: Антон Наумлюк/ "Новая газета"

После того, как полиция пресекла попытку поджога, активисты стали кидать дымовые шашки на территорию посольства.

Фото: Антон Наумлюк/ "Новая газета"

Фото: Антон Наумлюк/ "Новая газета"

Активисты пытаются поджечь покрышки, кидая огонь через оцепление полиции. Как передает корреспондент «Новой», к посольству приехали пожарные.

Ранее в воскресенье ФСБ сообщила о незаконном вхождении трех украинских военных кораблей — двух малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь» и рейдового буксира«Яни Капу» — в территориальные воды России. Они направлялись из Одессы в Мариуполь, но их отказались пропускать через Керченский пролив из-за того, что они предварительно не подали заявки на проход судов.

На видео, опубликованном министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым, видно, как российский пограничный корабль протаранил украинский буксир. Киев утверждает, что судна потеряли ход из-за обстрела, и обвиняют Россию в захвате кораблей.

Как сообщали СМИ, после инцидента Керченский пролив закрыли для гражданских судов, а Россия отправила на патрулирование боевые самолеты.