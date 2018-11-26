«Руки вверх! Будем открывать огонь»: СМИ опубликовали записи переговоров российских и украинских моряков 

Украинское информационное агентство Liga.net опубликовало девять фрагментов аудиозаписей сегодняшних переговоров украинских и российских моряков на Азовском море. Редакция указывает, что получила эти записи по собственным каналам.

На записи звучит обращение на русском языке. Спокойный голос предупреждает: «Немедленно застопорите ход, иначе открою по вам огонь. Прием». Украинский радист говорит, что вышел за пределы 12-мильной зоны. Сообщает, что движется по Керченскому проливу в направлении Черного моря. «Намерений применения оружия не имею. Вооруженной агрессии нет. Оружия не применяю. Действую согласно договоров Украины и Российской Федерации относительно российско-украинской государственной границы и сотрудничества в Керченском проливе».

Пятый фрагмент записи. Голос украинского радиста срывается: «Мне нужна помощь, мне нужна помощь! Такие географические координаты– 44, 51,0,37, 23, 4! Нуждаюсь в помощи, нуждаюсь в помощи!» Далее еще более тревожным тоном:» Надайте помощь! Надайте помощь!», «Лежачие раненные, лежачие раненные! Мне нужна помощь!». Слышно, как отдается команда на русском языке: «Руки вверх! Все на судне — руки вверх! Будем открывать огонь».

Финальный фрагмент. «Выйдите на связь! Я так понимаю, вы останавливаетесь… У вас крупнокалиберные пулеметы на борту! Всем выйти на палубу с поднятыми руками!».

Ранее в воскресенье ФСБ сообщила о незаконном вхождении трех украинских военных кораблей — двух малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь» и рейдового буксира«Яни Капу» — в территориальные воды России. Они направлялись из Одессы в Мариуполь, но их отказались пропускать через Керченский пролив из-за того, что они предварительно не подали заявки на проход судов. При этом Украина утверждает, что отправляла запросы, однако не получила на них ответа.

На видео, опубликованном министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым, видно, как российский пограничный корабль протаранил украинский буксир.

ФСБ России подтвердила, что применила оружие для задержания украинских кораблей, которые, как утверждает ведомство, незаконно пересекли российскую границу. По данным службы, трое украинских моряков ранены, им оказана медицинская помощь. При этом Киев говорит о как минимум шести раненых. Как заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, на задержанных украинских суднах находятся 23 человека, их судьба неизвестна.

Украина официально называла случившееся «актом военной агрессии». В свою очередь, Россия после инцидента перекрыла Керченский пролив для гражданских судов и возбудила уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.