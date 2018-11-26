Порошенко предложил ввести в стране военное положение после задержания кораблей в Керченском проливе

Президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины предложил ввести в стране военное положение. Завтра предложение рассмотрит Верховная Рада.

В СНБО, передает РИА Новости, проголосовали за введение военного положения на 60 суток.

Военное положение предусматривает особый режим въезда и выезда, комендантский час, досмотр вещей, транспортных средств и проверку документов, контроль за деятельностью СМИ, учреждений и организаций культуры, а также запрет проведение референдумов, акций и массовых собраний. Также Киев может ограничить пересечение границы Украины для некоторых категорий граждан России.

Фото: Антон Наумлюк/ «Новая газета»

Ранее в воскресенье ФСБ сообщила о незаконном вхождении трех украинских военных кораблей — двух малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь» и рейдового буксира«Яни Капу» — в территориальные воды России. Они направлялись из Одессы в Мариуполь, но их отказались пропускать через Керченский пролив из-за того, что они предварительно не подали заявки на проход судов. При этом Украина утверждает, что отправляла запросы, однако не получила на них ответа.

На видео, опубликованном министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым, видно, как российский пограничный корабль протаранил украинский буксир.

ФСБ России подтвердила, что применила оружие для задержания украинских кораблей, которые, как утверждает ведомство, незаконно пересекли российскую границу. По данным службы, трое украинских моряков ранены, им оказана медицинская помощь. При этом Киев говорит о как минимум шести раненых. Как заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, на задержанных украинских суднах находятся 23 человека, их судьба неизвестна.

Украина официально называла случившееся «актом военной агрессии». В свою очередь, Россия после инцидента перекрыла Керченский пролив для гражданских судов и возбудила уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.