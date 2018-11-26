Украинскую армию привели в полную боевую готовность

Главнокомандующий вооруженными силами Украины отдал распоряжение о приведении армии страны в состояние полной боевой готовности. Об этом сообщается на сайте министерства обороны страны.

В украинском минобороны отметили, что приведение армии в состояние полной боеготовности связано с принятием решения Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о введении правового режима военного положения.

«Украинская правда» пишет, что ночью недалеко от российского посольства в Киеве сгорела машина с дипломатическими номерами. На место прибыли полиция и пожарные, возгорание ликвидировали. По данным издания, в номере сгоревшей машины присутствуют знаки DP 001, что, как отмечает издание, указывает на то, что автомобиль принадлежит сотрудникам «российских дипломатических представительств, штатных консульских учреждений» или дипломатическому персоналу этих учреждений.

Ночью к российскому посольству в Киеве принесли покрышки, собравшиеся кидали в здание дымовые шашки.

В полную боевую готовность также приведен личный состав Службы безопасности Украины (СБУ), сообщается на сайте ведомства.

В воскресенье, 25 ноября, Федеральная служба безопасности России (ФСБ) сообщила о незаконном вхождении трех украинских военных кораблей — двух малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь» и рейдового буксира«Яни Капу» — в территориальные воды России. Они направлялись из Одессы в Мариуполь, но их отказались пропускать через Керченский пролив из-за того, что они предварительно не подали заявки на проход судов. При этом Украина утверждает, что отправляла запросы, однако не получила на них ответа.

ФСБ России подтвердила, что применила оружие для задержания украинских кораблей, которые, как утверждает ведомство, незаконно пересекли российскую границу. По данным службы, трое украинских моряков ранены, им оказана медицинская помощь. При этом Киев говорит о как минимум шести раненых. Как заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, на задержанных украинских суднах находятся 23 человека, их судьба неизвестна.

Украина официально называла случившееся «актом военной агрессии». В свою очередь, Россия после инцидента перекрыла Керченский пролив для гражданских судов и возбудила уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.