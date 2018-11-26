РБК сообщил о снижении доли долгосрочных валютных вкладов в российских банках

В октябре 2018 года число долгосрочных валютных вкладов в российских банках резко уменьшилось, а краткосрочных, наоборот, выросло. Об этом сообщает РБК, который провел анализ данных Центробанка (ЦБ) России.

Издание отмечает, что по состоянию на 1 ноября 2018 года доля валютных вкладов на срок от месяца до года впервые за 2,5 года составила более 30% от суммы всех валютных вкладов.

В течение месяца вклады сроком до года выросли с 1,04 триллиона до 1,33 трлн рублей (практически на 28%). При этом общая сумма долгосрочных валютных вкладов снизилась почти на 300 миллиардов рублей (4,5 миллиарда долларов).

Генеральный директор компании Frank RG Юрий Грибанов объяснил РБК, что подобные тенденции связаны с повышением банками ставок в борьбе за ликвидность. Из-за этого они часто предлагают выгодные условия вкладов на сроки до года, чтобы не увеличивать надолго стоимость обслуживания.

В сентябре сообщалось, что частные клиенты российских банков за август 2018 года забрали с валютных депозитов около 1,5 миллиарда долларов. Наибольший отток валюты пришелся на Сбербанк — около 1,2 миллиарда долларов, объем валюты на его депозитах упал до минимума 2015 года.