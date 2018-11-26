В результате землетрясения на ирано-иракской границе пострадали более 550 человек

В результате землетрясения на ирано-иракской границе, произошедшего 25 ноября, по последним данным, пострадали 553 человека. Об этом сообщает иранское информагентство Fars News.

Fars News пишет, что магнитуда землетрясения составила 6,4. Associated Press со ссылкой на местных властей сообщает о повреждении в провинции Керманшах некоторых зданий и пишет, что магнитуда землетрясения составила 6,3. Также были повреждены линии электропередач.

Как отмечает Press TV, Общество Красного креста и Красного полумесяца Ирана направило спасательные группы в пострадавшие районы.