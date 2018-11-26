В результате землетрясения на ирано-иракской границе пострадали более 550 человек
В результате землетрясения на ирано-иракской границе, произошедшего 25 ноября, по последним данным, пострадали 553 человека. Об этом сообщает иранское информагентство Fars News.
ICYMI: Casualties reported in 6.3-magnitude earthquake in areas near Iran-Iraq borderhttps://t.co/iaaLtsHLpi#TwitterKurds #Iraq #Iran pic.twitter.com/dNhDc300sg— Kurdistan 24 English (@K24English) November 26, 2018
Fars News пишет, что магнитуда землетрясения составила 6,4. Associated Press со ссылкой на местных властей сообщает о повреждении в провинции Керманшах некоторых зданий и пишет, что магнитуда землетрясения составила 6,3. Также были повреждены линии электропередач.
Как отмечает Press TV, Общество Красного креста и Красного полумесяца Ирана направило спасательные группы в пострадавшие районы.