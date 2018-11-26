Керченский пролив снова открыли для движения гражданских судов

Керченский пролив, который накануне закрыли для движения гражданских судов, вновь открыт. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора предприятия «Крымские морские порты» Алексея Волкова.

«Разрешение для движения судов по каналу дали около четырех утра», — сказал он. По словам Волкова, первые суда в настоящее время уже прошли через Керчь-Еникальский канал.

Напомним, в воскресенье, 25 ноября, Федеральная служба безопасности России (ФСБ) сообщила о незаконном вхождении трех украинских военных кораблей — двух малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь» и рейдового буксира«Яни Капу» — в территориальные воды России. Они направлялись из Одессы в Мариуполь, но их отказались пропускать через Керченский пролив из-за того, что они предварительно не подали заявки на проход судов.

Украина утверждает, что отправляла запросы, однако не получила на них ответа. Россия после инцидента перекрыла Керченский пролив для гражданских судов и возбудила уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.

ФСБ подтвердила, что применила оружие для задержания украинских кораблей, которые, как утверждает ведомство, незаконно пересекли российскую границу. По данным службы, трое украинских моряков ранены, им оказана медицинская помощь. При этом Киев говорит о как минимум шести раненых. Как заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, на задержанных украинских суднах находятся 23 человека, их судьба неизвестна. Украина официально называла случившееся «актом военной агрессии».

В связи с произошедшим состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, участники которого проголосовали за введение военного положения в стране на 60 суток. Украинская армия была приведена в полную боевую готовность.