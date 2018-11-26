Мигранты попытались прорваться через границу между Мексикой и США

Около 500 мигрантов 25 ноября пытались прорваться через границу Мексики и США. Об этом сообщает Reuters.

Американские правоохранители применили против них слезоточивый газ. По словам официальных представителей США, в связи с произошедшим было на несколько часов приостановлено движение в обе стороны. В настоящее время, сообщают чиновники, движение транспорта и пешеходов возобновлено. Агентство отмечает, что рядом с границей летали американские и мексиканские правительственные вертолеты.

Перед тем, как попытаться прорваться через границу, мигранты устроили мирную акцию протеста. Мексиканские власти, когда мигранты приблизились к границе, велели им ждать разрешения. Когда они поняли, что разрешения не получат, то двинулись в направлении границы.

Напомним, в октябре в сторону границы с Мексикой выдвинулся караван мигрантов из стран Центральной Америки. В связи с этим Трамп потребовал перебросить дополнительные военные силы к южной границе.

9 ноября Трамп подписал указ, который ограничивает мигрантам предоставление убежища. Тем, кто незаконно пересечет границу США с Мексикой, будут в нем отказывать. Получить убежище иностранцы смогут исключительно в установленных пунктах въезда при наличии документов, подтверждающих необходимость миграции.

Позже Трамп сообщил, что подписал указ о частичном закрытии границы с Мексикой из-за каравана мигрантов. Он также разрешил военным открывать огонь по ним, «если это потребуется».