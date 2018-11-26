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Мигранты попытались прорваться через границу между Мексикой и США

Общество

 

Около 500 мигрантов 25 ноября пытались прорваться через границу Мексики и США. Об этом сообщает Reuters. 

Американские правоохранители применили против них слезоточивый газ. По словам официальных представителей США, в связи с произошедшим было на несколько часов приостановлено движение в обе стороны. В настоящее время, сообщают чиновники, движение транспорта и пешеходов возобновлено. Агентство отмечает, что рядом с границей летали американские и мексиканские правительственные вертолеты. 

Перед тем, как попытаться прорваться через границу, мигранты устроили мирную акцию протеста. Мексиканские власти, когда мигранты приблизились к границе, велели им ждать разрешения. Когда они поняли, что разрешения не получат, то двинулись в направлении границы. 

Напомним, в октябре в сторону границы с Мексикой выдвинулся караван мигрантов из стран Центральной Америки. В связи с этим Трамп потребовал перебросить дополнительные военные силы к южной границе. 

9 ноября Трамп подписал указ, который ограничивает мигрантам предоставление убежища. Тем, кто незаконно пересечет границу США с Мексикой, будут в нем отказывать. Получить убежище иностранцы смогут исключительно в установленных пунктах въезда при наличии документов, подтверждающих необходимость миграции.

Позже Трамп сообщил, что подписал указ о частичном закрытии границы с Мексикой из-за каравана мигрантов. Он также разрешил военным открывать огонь по ним, «если это потребуется».

Теги:
мигранты, граница, сша, мексика, em
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