В правительстве займутся разработкой льгот и субсидий для автопроизводителей

Вице-премьер Дмитрий Козак поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС), Минпромторгу, Минэкономразвития и Минфину обеспечить заключение специальных инвестиционных контрактов (СПИК) с четырьмя автопроизводителями, ГАЗ, Hyundai, BMW и «Автотором». Об этом пишет РБК со ссылкой на протокол совещания.

Издание отмечает, что автопроизводители получат единый объем преимуществ, который будет ограничиваться перечнем налоговых льгот и оговоркой о гарантии инвестора о неухудшении условий веления бизнеса. Принятие решения о предоставлении региональных льгот будет закреплено за органами местного самоуправления.

Также ФАС, Минпромторг, Минэкономразвития и Минфин до 30 декабря 2018 года должны будут внести в правительство законопроект о выделении субсидий всем производителям колесных транспортных средств на равных условиях из федерального бюджета. Документ разработают с учетом предложений правительства Калининградской области, где находятся предприятия «Автотора», на которых организована сборка BMW, Hyundai и Kia. Эти средства пойдут, в частности, на компенсацию некоторых затрат, связанных с содержанием рабочих мест, и на использование энергоемкими предприятиями энергоресурсов.

РБК отмечает, что в настоящее время СПИК предполагает получение льгот для автопроизводителей, которые инвестировали не менее 750 млн рублей и достигли определенного уровня локализации (примерно 60%). Однако у разных производителей действие соглашения в 2018-2019 годах заканчивается.

В новой версии контрактов требования будут больше связаны с экспортом продукции, увеличением необходимых инвестиций и локализацией автокомпонентов. Также договоры по новой версии СПИК будут подписаны со ставкой налога на добавленную стоимость (НДС) на уровне 20%.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ставки НДС на 2% с 1 января 2019 года 3 августа. Документ внесло правительство 16 июня.

После повышения НДС в частности ожидается повышение инфляции: в 2019 году, по словам министра финансов Антона Силуанова, она составит 4,5%, что на 1,5% больше, чем ожидалось ранее.