Reuters: в Кремле предложили ввести многомиллионные штрафы для «технологических компаний» — Google, Facebook и Telegram

Администрация президента совместно с Роскомнадзором разработали законопроект, в котором прописано увеличение штрафа до 1% от ежегодной выручки за нарушение российского законодательства для компаний, занимающихся технологиями. Об этом Reuters рассказали три источника.

«Размер штрафа будет составлять не менее 1,5 миллиона рублей, даже если компания ничего не заработала в России», — говорится в публикации агентства.

В соответствии с текущим законодательством, поисковые системы, мессенджеры и новостные агрегаторы могут быть оштрафованы или заблокированы, например, за отказ от удаления ссылок на заблокированные в России сайты, передачи по запросу спецслужб ключей шифрования от переписки пользователей или хранения персональных данных россиян на серверах внутри страны.

В случае с Google, от которого Роскомнадзор требует запретить выдавать ссылки на заблокированные ресурсы, штраф на данный момент составил бы 700 тысяч рублей, но, если предлагаемые поправки примут, он увеличился бы до 450, 2 млн рублей, так как, согласно отчету компании за 2017 год, в России она заработала 45,2 млрд рублей.

При этом взимать штраф в размере 1% от годовой выручки предлагается за каждое нарушение. «Оборотные штрафы рассматриваются властями как альтернатива блокировкам, так как компании в последнее время не принимают всерьез угрозы заблокировать сервисы в России», — цитирует Reuters одного из собеседников.

Среди компаний, которых это может коснуться названы помимо Google, «Яндекс», Mail.Ru, Telegram, WeChat, Netflix, ivi.ru, а также Tor, VPN, proxy-сервисы, все соцсети, сотовые операторы и интернет-магазины.

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Напомним, российские власти активно занимаются вопросами, связанными с интернет-сферой. Например, в ноябре Роскомнадзор сообщил о том, что ряд российских поисковиков и интернет-площадок, в том числе «Яндекс», Mail.ru и Rambler, подписали с «Газпром-Медиа», «Национальной медиа группой», «СТС Медиа» и другими правообладателями антипиратский меморандум.

На следующий день сообщалось, что ведомство запустило процедуру взыскания штрафа с Google за отказ удалять ссылки на запрещенные сайты. О возможном штрафе Роскомнадзор предупреждал поисковик в конце октября.

Ведомство также старается заблокировать доступ к Telegram, так как представители мессенджера отказываются выполнять требование суда о передачи ФСБ ключей шифрования. Это требование представители мессенджера называют незаконным.