В Риме на 87 году жизни после продолжительной болезни умер итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи. Об этом сообщила газета La Repubblica.

Режиссер Бернардо Бертолуччи. Фото: Себастьян Ногьер/ EPA

Режиссер стали известен благодаря фильмам «Последнее танго в Париже», «Маленький Будда» и «Последний император». Свой последний фильм Бертолуччи выпустил в 2012 году, картина называлась «Ты и я». Среди его известных работ также есть такие, как «Ускользающая красота» и «Мечтатели».

Режиссер становился лауреатом премий «Золотой глобус», BAFTA, Берлинского международного кинофестиваля и Венецианского кинофестиваля. Кроме того, Бертолуччи получил «Оскар» за лучшую режиссуру.