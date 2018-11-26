В Дагестане из-за угроз организаторам и дирекции отменили аниме-фестиваль

В Махачкале отменили аниме-фестиваль AniDag, который должен был пройти в Аварском театре, из-за угроз дирекции и организаторам, сообщает «Кавказский узел».

Фестиваль должен был пройти 25 ноября, однако директору театра поступили жалобы, а многие пользователи соцсетей были им недовольны, поэтому мероприятие отменили. Организатора фестиваля Саиду Тучалову вечером задержали и доставили в Советское отделение полиции. Позже журналистка Светлана Анохина написала в фейсбуке, что через несколько часов Тучалову отпустили.

Как отмечает «Кавказский узел», фестиваль AniDag должен был пройти в седьмой раз в Махачкале.

Ранее из-за просьбы организаторов свое выступление в Махачкале отменил исполнитель Элджей (Алексей Узенюк). Певец Егор Крид после комментариев в инстаграме с угрозами и рекомендациями отказаться от поездки в Дагестан, тоже отменил концерт.